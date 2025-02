Oasport.it - LIVE Freestyle, Bir Air Aspen 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli quarta dopo la prima run

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:14 Double bio 1600 sia per Forer che per Ragettli. Leggermente meglio l’austriaco, che porta a casa lo score di 87.75, 25 centesimi in più dello svizzero.18:12 Di seguito l’elenco dei 10 finalisti:Julius Forer (AUT)Andri Ragettli (SUI)Timothe Sivignon (FRA)Birk Ruud (NOR)Konnor Ralph (USA)Noah Porter Maclennan (CAN)Mac Forehand (USA)Matej Svancer (AUT)Dylan Deschamps (CAN)Luca Harrington (NZL)RUN MASCHILE18:10 WOW! Switch 1440 per l’atleta francese. Esecuzione straordinaria della rientrante transalpina, che chiude larun col botto ottenendo 95.75. E’dunque.18:09 1260 splendido di Megan Oldham. La canadese passa a condurre la competizione con lo score di 92 punti esatti. E’ il momento di Tess Ledeux, migliore nelle qualificazioni.