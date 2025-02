Oasport.it - LIVE Freestyle, Bir Air Aspen 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli può vincere la Coppa del Mondo già stasera!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della gara di big air di, tappa valida per ladeldi sci. Sulle nevi della nota località sciistica americana spazio al penultimo appuntamento di specialità con l’azzurrache può prenotare la vittoria della sfera di cristallo.La diciottenne emiliana ha ottenuto brillantemente il pass per la finale chiudendo le qualificazioni alle spalle della rientrante francese Tess Ledeux e della canadese Megan Oldham. Saranno della partita anche le americane Rell Harwood ed Eleanor Andrews, la svizzera Anouk Andraska, la finlandese Anni Karava e la tedesca Muriel Mohr. Perl’occasione sarà ghiottissima in quanto le sue più immediate inseguitrici in classifica generale sono assenti.