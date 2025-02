Oasport.it - LIVE Freestyle, Bir Air Aspen 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli può chiudere la Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:53 In campo maschile non ci sarà invece il fratello maggiore Miro, che stavolta non è riuscito a superare il taglio delle qualificazioni. Come sempre ci saranno tre run, con i due migliori punteggi siglati effettuando evoluzioni con due rotazioni opposte, che varranno ai fini della classifica.17:48puòi conti in merito alla classifica generale. La giovane emiliana vanta 104 punti di margine sulla cinese Liu Mengting e 118 sulla svizzera Mathilde Gremaud. Entrambe le inseguitrici sono però assenti. Occasione ghiottissima per l’azzurra, che ha perfettamente svolto il proprio compito nelle fasi eliminatorie di martedì.17:43 Buonasera e ben ritrovati nellascritta della gara di big Air di. Tutto pronto nella splendida località del Colorado (Stati Uniti d’America) per il penultimo atto delladeldi specialità.