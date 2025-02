Oasport.it - LIVE Freestyle, Bir Air Aspen 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli domina la classifica di specialità cogliendo il quinto podio stagionale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:36 Si chiude qui la nostratestuale della gara di big Air di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.19:34può sognare ancor più in grande in quanto ingenerale si trova al comando con 482 punti seguita dalla cinese Ailing Eileen Gu (400) e dalla francese Tess Ledeux (390).19:32si è dunque laureata regina del big Air. L’azzurra balza a quota 400 punti, con un margine incolmabile dal resto della concorrenza. La cinese Liu Mengting è infatti seconda con 216 punti ad una gara dal termine.19:30 LA TOP 5 DELLA GARA MASCHILE1-Matej Svancer (AUT) 190.252-Luca Harrington (NZL) 187.753-Konnor Ralph (USA) 183.754-Andri Ragettli (SUI) 183.