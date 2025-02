Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter 0-0: Sommer salva con i piedi su Kean

è il recupero valido per la quattordicesima giornata della Serie A 2024-25, gararotta lo scorso primo dicembre al minuto 17 per il malore di Edoardo Bove. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i viola allenati da Raffaele Palladino. Il match ripartirà alle ore 20.45 sempre dallo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA42? Mandragora momentaneamente fuori, ma il gioco riprende.41’Gioco momentaneamente fermo perché gira la testa a Mandragora, che pochi secondi era stato colpito dalla punizione di Calhanoglu.38? PALLA GOL COLOSSALE!lancia Dodo a campo aperto, ma il diagonale del brasiliano è fortunatamente al lato.33? MOSTRUOSO! Paratona con idisul colpo di testa da due metri di