Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter 0-0: inizia il recupero al Franchi, si riparte dal 17?

è ilvalido per la quattordicesima giornata della Serie A 2024-25, gararotta lo scorso primo dicembre al minuto 17 per il malore di Edoardo Bove. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i viola allenati da Raffaele Palladino. Il match ripartirà alle ore 20.45 sempre dallo stadio “Artemio” di Firenze.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA19? SUBITO LAUTARO MARTINEZ! Conclusione del Toro col destro, ma De Gea si distende bene.18? Buon approccio dell’, chepasseggiandosi il pallone. I nerazzurri hanno messo le tende nella metà campo viola.17? SI!20.44 Inno della Serie A e scambio di gagliardetti tra i due capitani, Lautaro Martinez e Ranieri.