Oasport.it - LIVE Arnaldi-Davidovich Fokina 6-1, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Ottima risposta con il rovescio del.15-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di.15-0 Lo spagnolo comanda lo scambio e chiude con il dritto in avanzamento.1-1 Game. Con uno splendido rovescio lungolinea vincente il ligure tiene la battuta.40-15 Risposta aggressiva con il dritto inside out di.40-0 Gran lob di rovescio siglato dal.30-0 E’ lunga la risposta di dritto dello spagnolo.15-0 Prima vincente di.1-0 Game. Altra buona prima dell’iberico.40-15 Servizio vincente dello spagnolo.30-15 Scappa via la risposta di dritto di Matteo.15-15 Dritto incrociato stretto ad aprirsi il campo seguito dal lungolinea vincente del ligure.15-0 Non passa la risposta di dritto del