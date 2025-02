Oasport.it - LIVE Arnaldi-Davidovich Fokina 6-1 4-3, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3! E se ne va il rovescio incrociato di!30-40 Palla. Passante di rovescio straordinario del ligure.30-30 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio dello spagnolo.30-15 ACE.15-15 Risposta di rovescio profonda del.15-0 Servizio vincente dell’iberico.3-3 Game. Matteo comanda lo scambio da fondo ed ottiene il sesto gioco.40-0 Scappa via il lob di rovescio dello spagnolo.30-0 Non passa la risposta di.15-0 In corridoio il rovescio dell’iberico.3-2 Game. Gran prima dello spagnolo, che riemerge da 15-40.AD-40 Servizio vincente.40-40 Peccato. L’iberico sbaglia la direzione dell’attacco ma il passante a campo aperto deltermina fuori.