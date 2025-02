Oasport.it - LIVE Arnaldi-Davidovich Fokina 3-0, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Game. Con il passante vincente di dritto Matteo conferma il.AD-40 Prima vincente.40-40 Rovescio incrociato e smash a segno per. Parità.40-30 Altra gran risposta dell’iberico, che chiude con il dritto successivo.40-15 Risposta vincente con il dritto da parte dello spagnolo.40-0 Serve and volley ben eseguito dal ligure.30-0 Scappa via il dritto di.15-0 Servizio e dritto Matteo.2-0! La quinta occasione è quella buona. Altro regalo dell’iberico, che sparacchia via il dritto.40-AD Palla. Non passa il rovescio in uscita dal servizio di.40-40 Servizio vincente dello spagnolo.40-AD Palla. Risposta aggressiva e buon dritto in avanzamento di Matteo.