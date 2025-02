Iltempo.it - Lite in strada per i cani: l'attore di "Un posto al sole" va in ospedale. Chi è

Doveva essere una tranquilla passeggiata insieme ai suoied è finita con unae una corsa in. Alberto Rossi,che nella longeva fiction "Unal" veste i panni di Michele Saviani, era fuori casa con i suoi amici a quattro zampe quando improvvisamente gli animali si sono azzuffati con un altro cane di proprietà di una donna che passava vicino a lui. I due padroni hanno cercato di dividerli, ma la situazione è peggiorata. La tensione è infatti diventata tangibile quando i due sono passati ad accusarsi reciprocamente sul fatto di non aver adeguatamente trattenuto i rispettivi. Sulsono intervenuti i carabinieri. Anche se non hanno riportato ferite gravi, Rossi e la donna si sono recati entrambi all'- lui al Santo Spirito, lei al San Pietro - e si sono riservati di presentare eventualmente querela.