Anteprima24.it - L’Istituto de’ Liguori sbarca su Spotify: il primo canale ufficiale online per dare voce agli studenti

Tempo di lettura: < 1 minutoUn progetto innovativo e ambizioso prende vita all’IIS A.M. De’di Sant’Agata De’ Goti! Glihanno lanciato unche segna una vera e propria rivoluzione nel panorama educativo locale. Nessuna scuola del territorio ha mai sviluppato un’iniziativa così moderna, interdisciplinare e in grado di coniugare formazione, tecnologia e creatività. Questo nuovonon è solo uno spazio per esplorare il mondo dei podcast, ma un vero e proprio palinsesto che darà, alla loro quotidianità, ai loro interessi e alle passioni che alimentano la loro crescita.“Mantelli nel tempo” è solo ildi tanti format che arricchiranno il, con contenuti che spaziano dalle storie di supereroi a riflessioni sull’eroismo quotidiano, passando per approfondimenti culturali e sociali.