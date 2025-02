Ilrestodelcarlino.it - L’Iss è pronto a cambiare pelle: caccia al sostituto di Bevere

Arriverà probabilmente dalla vicina Italia, ma non è escluso che questa volta si possa puntare anche su un sammarinese. Sul Titano è partito il toto-nomi per il dopo Francesco, il direttore generale dell’Istituto per la sicurezza socialea lasciare la carica prima dell’estate. Tanti i curriculum in mano al governo che sulla questione non lascia trapelare nulla. Quello della nomina del nuovo dg delè stato argomento decisamente spinoso sin dalla campagna elettorale tra gli attuali alleati di maggiornaza. Libera ne ha fatta una vera e propria battaglia. Da subito. "Abbiamo deciso di partecipare al governo – dicono dal partito – avendo come fondamentale obiettivo, tra gli altri, la tutela della sanità pubblica e il suo forte rilancio. Ora, dopo appena sei mesi di governo, per l’intero settore della sanità e dell’assistenza sociale siamo di fronte alla svolta che abbiamo voluto e per cui continuiamo a batterci: il rilancio di una politica sanitaria improntata a migliorare le condizioni di salute di tutti i cittadini.