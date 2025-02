Lettera43.it - L’isola di Santorini ha dichiarato lo stato d’emergenza dopo una serie di scosse di terremoto

Giovedì le autorità greche hannolodi emergenza aa causa di una forte attività sismica che da giorni interessae le zone circostanti. Le numerosesottomarine hanno accresciuto la preoccupazione per il rischio di undi grande intensità e di frane, spingendo le autorità ad adottare misure straordinarie. L’annuncio dellodi emergenza è giunto poche oreun sisma di magnitudo 5.2, il più forte tra le circa 7.700registrate nell’ultima settimana. Le misure, che prevedono un maggiore coinvolgimento dell’esercito nella gestione di una eventuale crisi, resteranno in vigore fino al 3 marzo. Gli esperti sono divisi sull’evoluzione del fenomeno: alcuni temono un sisma ancora più violento, potenzialmente in grado di generare uno tsunami, mentre altri sperano che la sequenza stia progressivamente attenuandosi.