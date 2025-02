Ilrestodelcarlino.it - "L’intervento è riuscito". La Samb aspetta Eusepi

Perfettamentechirurgico cui Umbertoè stato sottoposto ieri mattina al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Il dottor Guido Noira del reparto di ortopedia del nosocomio rivierasco ha apposto una placca che ha fissato la frattura a radio e ulna del polso sinistro, rimediata dal capitano dellanel finale di gara di domenica scorsa con il Fossombrone. Al centravanti rossoblù è stato applicato un gesso aperto a valva come si usa dopo operazioni di questo tipo. Il tempo necessario per le medicazioni ed una volta tolti i punti verrà sostituito con un tutore leggero. Nei prossimi giorni inizierà subito il percorso fisioterapico necessario per un pronto rientro in campo, che sarà seguito dallo staff medico sanitario dellain costante contatto sin dal primo momento con l’equipe dell’ospedale.