L'Inter fa spesa in Serie A: deciso il primo nome per la difesa, esulta anche Inzaghi

Ultimo aggiornamento 6 Febbraio 2025 13:31 di AlessiaIl calciomercato delvede la società intervenire sulla, con i nerazzurri che si preparano a fareindopo un mercato di riparazione quasi del tutto in sordina, eccetto per Zalewski e Susic, pone l’attenzione a quello estivo. Marotta e colleghi sono impegnati sull’osservare al meglio nuovi innesti da regalare a Simoneper la prossima stagione, in modo tale da avere una squadra molto più folta preparata ad ogni evenienza, cosa mancata quest’anno.Durante il corso dell’attuale annataha avuto diverse problematiche nella zona di, per via di alcuni infortuni pesanti. Ciò porterà alla società di riparare il danno con colpi difensivi che si trovano direttamente inA, anticipando la concorrenza.