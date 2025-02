Sport.quotidiano.net - L'Inter crolla a Firenze 3-0, il Napoli rimane solo in testa

, 6 febbraio 2025 - I recuperi all'non portano bene. Aè arrivato il crollo della squadra di Inzaghi che è caduta malamente per tre a zero contro una straordinaria Fiorentina, trascinata dalla doppietta di Kean, aperta dalla rete di Ranieri attorno all'ora di gioco. I nerazzurri di fatto chiudono la partita senza tirare in porta, mettendo in mostra una versione irriconoscibile in una serata storta ben spiegata dal terzo gol, con una palla regalata a Kean che ha infilato Sommer fuori dai pali. La sconfitta significa che ilinalla classifica, stavolta senza partite da recuperare e il vantaggio di tre punti è diventato effettivo. La festa viola vale invece l'aggancio al quarto posto Champions per continuare a sognare in grande. Primo tempo equilibrato La partita riprende dal diciassettesimo minuto, cioè il momento del malore di Bove, con una rimessa laterale per la Fiorentina, con i due allenatori che non possono utilizzare i neo acquisti.