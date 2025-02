Ilrestodelcarlino.it - Link University, è bufera. Ora Verducci interroga i ministri Schillaci e Bernini

È ancora accesa la polemica sullo sbarco della, l’ateneo privato, in città con una sede del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria. Dopo l’ok della Regione (seppur non vincolante) e le proteste che ne sono seguite, Francesco, senatore del Pd presenta un’zione rivolta aisul caso. "Quali azioni – spiega– idell’Universitàe della salutevogliono intraprendere per evitare che la prospettata attivazione di corsi di laurea in medicina e odontoiatria da parte di una università privata nella regione Marche possa avere un impatto negativo sulla tenuta del sistema della formazione medico-odontoiatrica pubblica già esistente nella regione, così come sulla funzionalità del servizio sanitario pubblico".