L'inglese si impara al museo: in partenza i nuovi corsi di MUS.English

Arezzo, 6 febbraio 2025 –sial: indi MUS.A partire dal 15 febbraio torna MUS., il corso d’inglese nei musei civici di San Giovanni Valdarno che unisce arte e divertimento Da febbraio i musei civici di San Giovanni Valdarno, ildelle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea, insieme a MUS.E e in collaborazione conTime, presentano il programma MUS., volto ad offrire un apprendimento della lingua inglese intriso di storia e bellezza, suddividendo la proposta in due fasce d’età, dai 6 anni ai 7 anni e dagli 8 ai 10 anni. Ogni ciclo comprende sette incontri che permettono di approfondire regole e vocaboli della lingua inglese nell’intreccio con le opere e le sale dei diversi musei. I musei civici di San Giovanni Valdarno saranno infatti gli stimoli e gli strumenti per un apprendimento della lingua assolutamente inedito e coinvolgente, grazie a dialoghi e attività specificatamente progettati al fine di favorire un avvicinamento efficace alla lingua ma anche ai temi, ai linguaggi e ai protagonisti dell’arte, dal Medioevo alla contemporaneità.