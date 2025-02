Linea Segreta”, il libro che svela il rapporto Italia-Vaticano

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 6 feb. (askanews) – (di Cristina Giuliano) All’estero nessuno come glini riesce a rimanere se stesso, senza scomporsi troppo, mantenendo i propri principi eppur riuscendo ad essere empatico e aperto al mondo. Un aneddoto che riguarda Giovanni Gronchi, presidente della Repubblicana dal 1955 al 1962, lo esemplifica con grande semplicità. Si tratta di quella volta che il leader sovietico Nikita Krusciov propose all’allora nostro Capo di Stato di rifletterci: “e dopo mature riflessioni diventerete comunisti”, gli disse durante un brindisi in ambasciata d’a Mosca. La risposta di Gronchi fu fulminante, particolarmente divertente, ed è contenuta in “. I retroscena tra Stato e”, ultima fatica letteraria di Antonio Preziosi, giornalista e direttore del Tg2, nonché esperto conoscitore di quel sistema complesso che sono le nostre istituzioni e la politica.