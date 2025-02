Lanazione.it - L’impegno della regione Toscana contro le mutilazioni genitali femminili, Mazzeo: “Serve consapevolezza”

Firenze, 6 febbraio 2025 –le, l'impegnosi fa crescente. Dallo scorso novembre è attivo a Pisa un centro di riferimento regionale: il servizio è offerto dall'azienda ospedaliero-universitaria e rappresenta un unicum in Italia finora. Uno strumento prezioso e utile a far affiorare un fenomeno che rischia di restare sommerso e che proprio a Pisa ha portato finora una ventina di donne a chiedere aiuto e cure per trattare una mutilazione. Ma, come puntualizza la presidentecommissione regionale Pari opportunità, Francesca Basanieri, “questo dato è soltanto la punta di un iceberg”. Il lavoroCommissione Un contributo importante da parte del Consiglio regionale arriva da una pubblicazione curata dalla commissione stessa, presentata oggi, 6 febbraio, in occasioneGiornata internazionalele, con un focus sulle azioni di contrasto e sui servizi di tutela alla salute delle donne.