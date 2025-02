Game-experience.it - Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, il nuovo trailer della storia presenta Ii Re dei Pirati Samoa Joe

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato ilStorydiincon protagonista il Re deiRaymond Law, interpretato dal wrestler professionista dell’AEWJoe.Nel, il Re deioffre agli spettatori uno sguardo all’avventura che attende Majima e la sua ciurma, e lascia trapelare qualche indizio su storie mai raccontate e avventure che prenderanno il largo, soffermandosi di conseguenza sullache caratterizzerà questocapitoloserie. Aggiungiamo che nei giorni scorsi è andato in scena il Direct dedicato al titolo, rivelando tante novità tra le quali troviamo il New Game Plus.Ricordiamo inoltre cheinè ungioco d’azione e d’avventura che segue le avventure per mare e per terra di Goro Majima.