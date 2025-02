Anteprima24.it - L’IIS ‘Carafa-Giustiniani’ vincitore del Concorso nazionale ’10 febbraio’ sarà premiato al Quirinale

Tempo di lettura: 2 minutiE’ prevista per Lunedì 10 febbraio, al, la Cerimonia di Premiazione del“10 Febbraio” “Nel marmo e nel bronzo”, bandito dal Ministero dell’istruzione e del merito in collaborazione con le Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati per promuovere l’educazione europea e la cittadinanza attiva nonché per sollecitare l’approfondimento della storia italiana attraverso una migliore conoscenza dei rapporti storici, geografici e culturali nell’area dell’Adriatico orientale nel 110° anniversario dell’entrata nella Prima guerra mondiale dell’Italia e nell’80° della fine della Seconda guerra mondialeLa classe V CAT delCarafa-Giustiniani ha partecipato al contest, rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo, statali e paritarie, della Repubblica italiana, delle Scuole italiane all’estero e degli Stati dove è previsto e attuato l’insegnamento in lingua italiana.