L’ignoranza corre su Facebook ed è inarrestabile

Nell’era digitale,è diventato terreno fertile per la diffusione di disinformazione, dove molti utenti, pur privi di competenze specifiche, si considerano più esperti degli specialisti. Questo fenomeno è strettamente legato all’effetto Dunning-Kruger, un bias cognitivo che porta individui con scarsa competenza in un determinato ambito a sopravvalutare le proprie abilità.Capire se un’immagine è creata con intelligenza artificiale: guida completaL’effetto Dunning-Kruger: una panoramicaL’effetto Dunning-Kruger, descritto per la prima volta nel 1999 dagli psicologi David Dunning e Justin Kruger, si riferisce alla tendenza degli individui meno competenti a sovrastimare le proprie capacità.Questo bias cognitivo implica che persone con limitate competenze non possiedono la metacognizione necessaria per riconoscere le proprie lacune, portandole a credere di essere più esperte di quanto non siano in realtà.