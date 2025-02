Lanazione.it - Libri, un viaggio lungo 30 anni: pomeriggio in ricordo di Anna Benedetti

Firenze, 6 febbraio 2025 - Unper non dimenticare. Domani, venerdì 7 febbraio, alle ore 17.30, alla Biblioteca delle Oblate si terrà un incontro dedicato ad, untrentadiattraverso i contributi di autori e amici. L'evento, che si terrà nella sala storica Dino Campana, rappresenta un omaggio alla fondatrice e curatrice della rassegna "Leggere per non dimenticare", che ci ha lasciato il 24 dicembre scorso. La sua dedizione alla diffusione della cultura e del sapere ha portato un segno profondo nella vita culturale fiorentina.ha lavorato all’Accademia della Crusca e ha svolto un ruolo fondamentale nella Sezione Fiorentina dell’Associazione Culturale Italiana di Irma Antonetto, organizzando i "Sabati Letterari". Inoltre, ha ideato il ciclo di incontri "Firenze e i luoghi del sapere" per il Circolo Fratelli Rosselli.