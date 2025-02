Liam Payne la fidanzata rompe il silenzio | Ecco perché l’ho lasciato da solo in hotel prima della sua morte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Se lo avessi saputo, se avessi potuto vedere nel futuro, non avrei mail’Argentina“. Kate Cassidy ha rila suaintervista dopo ladel fidanzato. L’ex One Direction è scomparso a ottobre 2024 dopo essere caduto dal balconesua camera d’albergo a Buenos Aires. “Un tragico incidente” ha spiegato Kate al The Sun.Il cantante si trovava in Argentina per assistere a un concerto del suo amico di band, Niall Horan. Cassidy, che dopo ladiha pubblicato la foto di un biglietto scritto da lui pocodi morire e nel quale si intuiva che la coppia si sarebbe sposata entro un anno, ha spiegato di averl’Argentina dopo alcuni giorni trascorsi insieme al fidanzato per tornare in Florida ad accudire il loro cane: “Non avrei mai e poi mai pensato che questo evento potesse accadere”, sono state le sue parole.