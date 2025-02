Quotidiano.net - Liam Payne, la fidanzata esce dal silenzio: “Mi chiedono perché l’ho lasciato solo, dovevo pensare al cane”

Londra, 6 febbraio 2025 – Per la prima volta Kate Cassidy parla della morte di. Ladell’ex One Direction, era stata criticata sui tabloid e sui social per aver“con i suoi demoni” il cantante, precipitato poi dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Quella notte di ottobre Kate non era con: dopo un lungo soggiorno in Argentina con il compagno aveva preso un volo per rientrare a casa, in Florida.? C’era stata una rottura fra i due? I media scandalistici erano arrivati a ipotizzare che all’origine della folle nottata di, a base di alcol, droga e prostitute, ci potesse essere una crisi di coppia tra il cantante 31enne le l’influencer di 25 anni. Cassidy ha smontato questa costruzione. In un’intervista a The Sun, pubblicata ieri, ha ammesso di essere ancora sotto choc per la scomparsa del fidanzato.