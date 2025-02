Ilgiorno.it - L’ex pm Davigo fa ricorso in Cassazione

La sentenza delladello scorso dicembre che ha dichiarato "irrevocabile" una parte della condanna a carico di Piercamillo(nella foto) per la vicenda dei verbali di Piero Amara deve essere corretta "per evidente errore di fatto" e annullata proprio nella parte in cui ha reso definitiva la "responsabilità" delcomponente del Csm. Lo chiedono i legali delpm di Mani pulite, gli avvocati Franco Coppi e Davide Steccanella, in un"straordinario" depositato alla stessa Suprema Corte. Laaveva confermato la sentenza di condanna a un anno e tre mesi, solo per una delle imputazioni di cui risponde: l’aveva ritenuto responsabile di rivelazione di segreto d’uffici.