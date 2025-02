Sport.quotidiano.net - L’ex Catalani: "Con il Costone è dura. La Mens Sana? Spero che torni in alto"

Che sia play-in o poule promozione, la seconda fase del campionato mette di fronte le squadre senesi a sfide impegnative contro nuove avversarie provenienti dal girone A. Tra queste c’è Oleggio che ha chiuso il suo raggruppamento al primo posto con 20 vittorie e 2 sole sconfitte: la squadra è allenata da Michele(nella foto), arrivato in Piemonte grazie al doppio tesseramento con l’Olimpia Milano dove è responsabile del settore giovanile dal 2022. Lo stesso ruolo che, per molto tempo, ha ricoperto alla, dove è stato dal 2007 al 2014 e dal 2015 al 2018. "Mi spiace tantissimo non poter tornare al PalaSclavo – dice-. Ho tifato fino alla fine per un ingresso dellanel play-in gold. Seppur da avversario sarei tornato moto volentieri a salutare gli amici che, ancora oggi, lavorano per riportare il club dove merita, oltre che i tanti tifosi che seguono la squadra con la stessa fede di sempre".