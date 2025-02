Ilnapolista.it - L’ex agente di Verratti: «De Laurentiis mette dei tetti per l’ingaggio, il club fa di tutto per non farsi ricattare»

Leggi su Ilnapolista.it

Donato Di Campli,di calciatori tra cui exdi, è intervenuto quest’oggi a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. L’precisa una cosa relativa al presidente De.«Kvara a Parigi? Il problema è comprare dal Psg lì diventa molto difficile, il contrario invece è molto più facile. Loro possono perrsi ogni sfizio. In questo calcio contano i soldi, i giocatori sono un po’ come mignotte. Nello spogliatoio parlano di, anche di come vengono trattati. La garanzia del Napoli si chiama Antonio Conte e con Dein tanti hanno discusso. Il presidente del Napolideipere la società fa diper non».di: «Tanti giocatori fanno delle scelte dettate dalla pecunia»«Tanti giocatori fanno delle scelte non dettate dal valore sportivo, ma dalla pecunia.