Lettera a TPI – Nelle scuole bisogna far applicare l'obbligo del PEI e del PDP

Riceviamo e pubblichiamo di seguito un intervento di Marie Helene Benedetti, presidente dell’associazione Asperger Abruzzo.Molte Famiglie Si Trovano Di Fronte A Un Problema Ricorrente:, alcuni docenti non rispettano l’obbligatorietà del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Questa situazione non solo genera confusione, ma mette seriamente a rischio il diritto allo studio e all’inclusione degli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali (BES).Cosa sono PEI e PDP?Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è un documento la cui obbligatorietà è sancita, per gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della Legge 104/92. Esso definisce gli obiettivi educativi, gli strumenti compensativi e le misure dispensative necessarie per garantire un percorso scolastico adeguato e inclusivo.