Letizia Paternoster ritirata all’UAE Tour | la sfortuna si accanisce

Una maxi caduta a 50 chilometri dal traguardo ha caratterizzato la prima tappa dell’UAEfemminile, evento di livello Worldche si disputa negli Emirati Arabi Uniti. Il gruppo si stava prodigando per andare a riprendere le tre fuggitive di giornata quando si è materializzato un incidente che ha coinvolto una ventina di atlete sul lato sinistro del plotone.La caduta potrebbe essere stata causata da una frenata improvvisa e a farne maggiormente le spese è stata. La trentina ha riportato segni visibili sul corpo ed è stata a lungo ferma, parlando con lo staff medico e i direttori sportivi della Liv AlUla Jayco. La trentina ha poi deciso di ritirarsi e nel corso del pomeriggio dovrebbero arrivare degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.Le altre cicliste, tra cui Vittoria Guazzini e Rachele Barbieri, sono riuscite a rimontare in sella e hanno ripreso la propria marcia, rientrando poi in gruppo.