Lettera43.it - L’eterno ritorno di Fabrizio Corona tra gossip spietato e cavilli legali

È morto il re, viva il re. Inghiotte Cialis («quattro pasticche al giorno, me l’ha prescritto l’urologo, fa bruciare i grassi»), sputtana amici e nemici, crea e distrugge idoli di silicone, scrive autobiografie che sono deliri monomaniacali, libri, editoriali sulle «cesse» che si è portato a letto Radja Nainggolan e notizie a volte vere, a volte no, altre boh. Se ne frega delle critiche, anzi se ne nutre. Lo puoi amare, lo puoi odiare, ma alla fine ottiene quello che vuole, cioè che tutti parlino (ancora) di lui:, tornato alla ribalta grazie al, unico motivo che ha per esistere (cit. Achille Lauro), condito con una dose di spietatezza e violenza verbale che sta superando i limiti di guardia.(foto Getty).Sulla cresta dell’onda grazie a Dillinger, il calcioscommesse, Gurulandia.