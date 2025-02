Iodonna.it - L'eterno ritorno del completo giacca-pantalone della regina, che però sa sempre come rinnovare i suoi look

C’è chi pensa che il tailleur sia una scelta scontata. Letizia di Spagna, invece, lo trasforma in un manifesto di stile. Durante la riunione annuale del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Cervantes, la sovrana ha ripescato dal suo vasto archivio sartoriale unche conosciamo bene, ma con un twist inaspettato: il rosa tenue si accende di un bordeaux deciso, in un gioco di contrasti che esalta il suo gusto impeccabile. Letizia di Spagna: i migliori Royalguarda le foto Letizia di Spagna, un tailleur che non stanca maiHugo Boss è da anni un alleato fedele del guardaroba di Letizia.