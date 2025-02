Lanazione.it - Lerici Sport, secondo pareggio consecutivo. Ma i “coccodrilli“ restano in vetta alla classifica

Leggi su Lanazione.it

Aragno 66 (0-1; 4-2; 2-2; 0-1) ARAGNO: Celli, Ruggeri, Del Vecchio, Nebbia, Carpaneto, Bardi, Olmo, Tortora, Cotella F., Cotella G. 1, Mostes, Dispenza, Insollito, Barcellona.: Cavo, Avvenente, Iaci, Telara, Casazza, Barrile, Virdis, Casagrande, Italiani, Gatti, Menicocci, Ottazzi, Torracca, Torquati. All. Sellaroli. Marcatori: Del Vecchio, Bardi, Olmo, Tortora, Cotella G., Mostes, Iaci, Barrile (3), Casagrande, Italiani. GENOVA –pari contro un’altra big del girone 1 per il, che nella piscina I Delfini di Genova impatta contro la Gs Aragno, con il finale di 8 reti a 8, nella gara valevole per la sesta di andata. Un esito che non compromette la prima posizione dei, ma vede – complice la vittoria della vicecapolista Locatelli -, ridursi ad un solo punto il margine di vantaggio sull’inseguitrice.