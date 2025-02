L’emergenza climatica si aggrava | gennaio 2025 è stato il più caldo di sempre con ben 175 gradi in più rispetto ai livelli pre-industriali

Lanotiziagiornale.it - L’emergenza climatica si aggrava: gennaio 2025 è stato il più caldo di sempre, con ben 1,75 gradi in più rispetto ai livelli pre-industriali

Ci sono record di cui andare fieri e altri di cui è bene preoccuparsi. Tra i secondi rientra sicuramente quello rilevato dal servizio meteo dell’Unione europea, Copernicus, secondo cui ildelil piùdella storia, con una temperatura media in superficie di 13,23, 0,79sopra la media didel periodo di riferimento 1991-2020, confermando oltre ogni ragionevole dubbioattualmente in corso.Basterebbe questo per essere sufficientemente allarmati, ma c’è dell’altro. Infattidi ben 1,75sopra ipre-, ben al di sopra della deadline di +1,5inserita negli accordi di Parigi, ed è ilil 18esimo mese degli ultimi 19 mesi nel quale la temperatura media superficiale è stata superiore a 1,5daipre-