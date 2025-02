Iodonna.it - Leggenda del reggae e dell'amore cantato, l'artista giamaicano ha avuto undici figli con sette donne diverse

L’iconico sorriso, i lunghi capelli e la voce inconfondibile e penetrante. Bob Marley, all’anagrafe Nesta Robert Marley, avrebbe compiuto 80 anni oggi, 6 febbraio. La sua carriera da cantautore fu stroncata da una malattia che lo portò via a soli 36 anni, ma la sua musica non ha mai smesso di di far vibrare le corde’anima di intere generazioni. Il suo impegno sociale, la celebrazionea libertà nei suoi testi, ma soprattutto la commovente semplicità con cui cantava l’hanno consacrato la sua arte all’eternità. Film biografici: nuovi biopic, musicali, personaggi, attori guarda le foto Bob Marley avrebbe 80 anniA ritmo del suo, “Tuff gong”, soprannome che assunse ispirandosi al fondatore del movimento rastafari, Leonard “The Gong” Howell cantò più volte l’, diventando sottofondo musicalee coppie di tutto il mondo.