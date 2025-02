Bergamonews.it - Legami Spa premiata con il “Best Performing Large Company”

Leggi su Bergamonews.it

Spacon il “”. La cerimonia dell’ottava edizione delPerformance Award (BPA), Sustainability for Growth, l’appuntamento annuale di SDA Bocconi School of Management dedicato alle imprese italiane che si distinguono per la crescita e per l’eccellenza nel creare valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale si è svolta mercoledì 5 febbraio a Milano.Tra le aziende premiate in questa edizione, ancheSpa Società Benefit – azienda bergamasca specializzata nella produzione di articoli stationery e gift – che si è aggiudicata il premio(conferito ex aequo anche a Illycaffè Spa) anche grazie all’azzeramento per il terzo anno consecutivo del suo impatto climatico e all’avvio di progetti di rilievo come Dreamland, un parco naturale protetto.