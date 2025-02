Ilfattoquotidiano.it - Lega in pressing per una nuova rottamazione delle cartelle. Milleproroghe impantanato: mancano i pareri del Mef

Latorna all’attacco sul fisco. E sparge sale sulle ferite di Fratelli d’Italia dopo il flop del concordato preventivo biennale tra AgenziaEntrate e partite Iva voluto dal viceministro all’Economia Maurizio Leo. “La priorità per laè la. Con tutto l’amore, il concordato proposto da Leo non è stato risolutivo”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini, intervistato a No stop news su Rtl 102.5, rilanciando la proposta di unadecennale in 120 rate di pari importo “che permetta alla gente di respirare, di lavorare e di pagare”.Il Carroccio ha presentato alla Camera una proposta di legge ad hoc, firmata da Alberto Gusmeroli, e ha depositato un emendamento fotocopia alche però non ha passato il vaglio dell’ammissibilità. Il provvedimento peraltro, causa mancanza deidel Mef, potrebbe approdare in Aula con la fiducia la prossima settimana così è come uscito dal Consiglio dei ministri, senza le modifiche della commissione.