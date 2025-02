Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Bologna: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I pugliesi vogliono la vittoria per uscire dalla lotta salvezza, ma sulla loro strada troveranno un avversario in forma e in lotta per il quarto posto.vssi giocherà domenica 9 febbraio 2025 alle ore 18 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI salentini arrivano dal colpo esterno di Parma che li ha portati nuovamente fuori dalla zona salvezza, anche se non basta ancora. La squadra di Giampaolo nelle ultime cinque giornate è stata discontinua con due vittorie, due sconfitte ed un pareggio, per cui dovrà cercare di aggiustare questo rendimento per ottenere la permanenza nella categoria senza patemi.I felsinei stanno attraversando un ottimo momento, certificato dalla qualificazione in semifinale di Coppa Italia e dal cammino tenuto fin quì in campionato con il sesto posto a quota 37 punti e una striscia positiva che dura da cinque turni con due vittorie e tre pareggi.