Liberoquotidiano.it - Le telefonate a nome di Guido Crosetto, scoperta una maxi-truffa: ecco come rubavano denaro

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nel mirino, suo malgrado, ci finisce: si apprende infatti che la Procura di Milano ha aperta un'indagine - condotta dai carabinieri e coordinata dal pm Giovanna Tarzia e dal procuratore Marcello Viola - su unain cui veniva sfruttato ildel ministro della Difesa. Nel mirino degli inquirenti ci finisce una serie dieffettuate proprio adie del suo staff, in cui venivano avanzate richieste per ingenti somme di. Si apprende che sono due le denunce pervenute nelle scorse ore agli inquirenti milanesi: le vittime sono professionisti ai quali sono state avanzate richieste per decine di migliaia di euro. Ulteriori accertamenti sono in corso in tutta Italia. Articolo in aggiornamento