Le serie tv in arrivo su Netflix a febbraio 2025

Anche per il mese disono indiverse novità – nel settore delletv – su. Ritroveremo nuove attese stagioni ditv già note e anche esordi interessanti che puntano a soddisfare il più possibile i gusti degli abbonati. A seguire una guida con i titoli più interessanti e da non perdere, insieme alle rispettive date di uscita. Il colore delle magnolie In originale “Sweet Magnolias”, laè basata sui romanzi omonimi di Sherryl Woods e vede, come interpreti principali, JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott e Heather Headley. Laè stata presentata in anteprima suil 19 maggio 2020 per poi arrivare, anno dopo anno, a continui rinnovi fino alla quarta stagione, disponibile dal 6. In totale saranno 10 gli episodi inediti disponibili, tutti quanti rilasciati lo stesso giorno, come spesso avviene sulla piattaforma streaming (a differenza dei rivali come Disney+ o Paramount+).