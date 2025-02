Amica.it - Le scarpe in vernice di tendenza

Tra le calzature dell’inverno 2025, leinsi sono guadagnate un posto speciale nella top ten delle tendenze. Di seguito, i look street style da copiare per abbinarle al meglio.Gli stivaletti a punta in pelle laccata sono la calzatura ideale per un abbinamento rock ma raffinato, meglio total black. Un look da completare con accessori dicome una maxi sciarpa e una shopper. Per un outfit in chiave chic, un paio di slingback insono il coronamento ideale della combo pantaloni a palazzo, camicia e cappotto.Per l’inverno 2025 gli stivali lucidi si scelgono neri o marroni, da abbinare a un completo in denim e una borsa animalier. Nel video di Amica.it, tutti i look street style da replicare ora e nei prossimi giorni. GUARDA LE FOTOLemigliori da indossare con i jeans dritti Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA LeindiAmica.