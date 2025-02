Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Shengelia, il solito riferimento

Pajola 6 (in 22’ 1/2 da due, 1/2 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un recupero, 5 assist). Non riesce a incidere come vorrebbe. E come potrebbe. Cordinier 6,5 (in 30’ 4/8 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 4 assist). Una buona spalla per. Ma anche lui può fare molto di più. Tucker 5 (in 12’ 0/1 da due, 0/3 da tre, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero). Un passo indietro, anzi due. Non riesce a ripetere la prova contro Venezia. Ivanovic lo accompagna in panchina, con fare quasi paterno, spiegandogli bene cosa vuole da lui.7 (in 30’ 4/7 da due, 2/3 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperi, 8 assist). Storie tese a un certo punto con Brown. Poi alla fine si ritrova anche a ricoprire il ruolo di mediatore tra il pivot Jones e Hackett. Un lungo che chiude con tanti assist è quasi una rarità.