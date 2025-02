Lanotiziagiornale.it - Le opposizioni attaccano Giorgia: “E’ la presidente del con…iglio”

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, l’accusa di “viltà istituzionale”. La numero uno del Pd, Elly Schlein la ribattezza “del coniglio”. E a seguire Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs fino a Matteo Renzi di Italia viva, lo sdegno dellenei confronti della premierMeloni, che ha mandato in Parlamento a riferire sul caso Almasri i suoi colonnelli, Carlo Nordio (Giustizia) e Matteo Piantedosi (Interno), invece di presentarsi lei al cospetto del Paese, esplode nelle aule del Parlamento.Con tanto di cartelli con immagini di migranti torturati in Libia e con riferimenti a “Meloni patriota in fuga”. Insomma l’opposizione non molla e, nell’Aula della Camera, chiede dopo l’informativa dei ministri Nordio e Piantedosi che ora sia la premier a riferire in Parlamento.