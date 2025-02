Calciomercato.it - Le Fee, da flop alla Roma a idolo nel Sunderland: perché i tifosi sono già pazzi di lui

Enzo Le Fée si è trasformato da un completonella, in un assoluto protagonista con il: cos’è successo in poche settimane Enzo Le Féepresentazione con il(Instagram) – Calciomercato.itEra arrivato in estate con i crismi di un centrocampista che avrebbe finalmente potuto dare una svolta, ma così non è stato. L’avventura di Enzo Le Fée in giallorosso si è rivelata un completo disastro. Uno dei colpi della gestione Ghisolfi che maggiormente ha deluso le aspettative, specialmente per le cifre investite solamente 7 mesi fa.A luglio, infatti, i giallorossi hanno acquistato il giocatore per ben 23 milioni di euro dal Rennes. Uno dei primissimi acquisti estivi in Serie A di questa stagione, ma anche uno dei primi a lasciare già durante la riparazione.