Ilfoglio.it - Le censure di Trump sono un attacco al cuore del metodo scientifico

Leggi su Ilfoglio.it

Nell’ultimo mese, l’amministrazione statunitense ha scatenato unsenza precedenti alla ricerca scientifica, mettendo in atto una strategia sistematica per eliminare dati, censurare pubblicazioni e strangolare finanziariamente intere aree di studio. Il quadro che emerge non è quello di semplici interferenze politiche, ma di una vera e propria operazione di riscrittura della realtà, un tentativo deliberato di piegare la scienza agli interessi del potere. L’impatto di queste azioni non si limita agli Stati Uniti: la comunità scientifica globale dipende fortemente dai dati, dalle risorse e dalle istituzioni americane per portare avanti il proprio lavoro. Se la più grande potenza scientifica mondiale inizia a cancellare archivi, proibire parole e bloccare finanziamenti per argomenti scomodi, l’onda d’urto si propaga ovunque, minacciando la trasparenza della conoscenza e il progresso della ricerca internazionale.