Lazio vs Monza: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Occasione da sfruttare per le ambizioni Champions dei biancocelesti che ospitano i brianzoli pressochè destinati alla retrocessione.Vssi giocherà domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREReduci dalla vittoria esterna di Cagliari, i biancocelesti hanno rialzato la testa dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime cinque gare. In conseguenza di ciò, la squadra di Baroni ha perso diverse posizioni e in casa non vincono da oltre due mesi. La classifica comunque è buono con il quarto posto a 42 punti, ma bisogna blindarlo.Situazione sempre più difficile per il, reduce da tre sconfitte nelle ultime tre, ultimo e con tre lunghezze di ritardo dal Venezia penultimo.