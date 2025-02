Spazionapoli.it - Lazio-Napoli, brutta notizia per i tifosi partenopei: si teme presto l’ufficialità

Ultimissime Calcio– Rischio di bruttissimaper iin vista della trasferta contro latra due settimane: ecco qual è il timore Per le ultimissime calcio, arrivano ultime novità in vista della partita contro lain programma tra due settimane. La squadra di Antonio Conte dovrà prima affrontare l’Udinese al Maradona, il prossimo 9 febbraio, per poi viaggiare in trasferta verso la capitale il 15 per sfidare i biancocelesti. Una gara molto ostica, dato che nei due precedenti di questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, la squadra di Baroni ha sempre avuto la meglio.Delle 4 sconfitte totali totalizzate da Antonio Conte sulla panchina del, la metà, appunto, è arrivata contro la. Un aspetto che non andrà affatto sottovalutato e che potrebbe rendere la futura 25a giornata di Serie A estremamente importante per lo scudetto.