Calcionews24.com - Lazio, Belahyane si presenta: «Mi è piaciuto molto il progetto. Club ambizioso, per un giovane come me è quello che ci vuole»

Leggi su Calcionews24.com

, il neo centrocampista della, interviene in conferenza stampa: lazione e le parole del giocatore Il neo centrocampista della, Reda, è intervenuto in conferenza stampa. I biancocelestino uno dei nuovi acquisti del calciomercato di gennaio. Ecco un estratto delle sue parole: Fabiani: «C’è poco da dire su, lo conoscete quanto me. Proviene .