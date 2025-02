Pisatoday.it - Lavori alla rete idrica a Cascina: alcune zone restano senz'acqua

Acque comunica che persullanel comune di, lunedì 10 febbraio, dalle 8.30 alle 12.30, sarà sospesa l’erogazionenelle vie del Nugolaio (nel tratto compreso tra la Fi-Pi-Li e la via Emilia), via Lupo Parra (nel solo tratto terminale in zona poligono), Arnaccio.